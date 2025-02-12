Üsküdar'da Yan Yatan İstinat Duvarı Nedeniyle Binalar Boşaltıldı

Üsküdar'da yan yatan istinat duvarının önündeki bina ile bitişiğindeki apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, Zeynep Kamil Mahallesi Doktor Fahri Atabey Caddesi'ndeki istinat duvarı yan yattı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, duvarın önündeki bina ile bitişiğindeki apartmanın çevresine demir bariyer ve şerit çekerek önlem aldı.

Dörder katlı bu iki binanın tedbiren boşaltılmasına, daireler ve toplam 7 dükkanın mühürlenmesine karar verildi.

Bitişikteki binada oturan bir apartman sakininin karara itiraz ederek, evden çıkmayacağını söylediği öğrenildi.

Tahliye edilen ailelerden bir kısmının yakınlarının evlerine gittiği, gidecek yeri olmayanların ise belediye tarafından otellere yerleştirileceği belirtildi.

Polis ve zabıta ekiplerinin binaların önündeki bekleyişi sürüyor.