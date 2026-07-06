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Üsküdar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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İstanbul Üsküdar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda 1 kilo 816 gram uyuşturucu ve 106 bin 800 lira ele geçirildi.

Üsküdar'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Temmuz'da, Mehmet Akif Mahallesi'nde bazı şüphelilerin birbirleriyle koordineli olarak uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirledi.

Düzenlenen operasyonda U.B. (23), O.O.Y. (32) ve Y.M.O.Y. (37) gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve kullandıkları araçta yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zanlıların bağlantılı olduğu belirlenen adreste ise paketler halinde ve preslenmiş 1,4 kilo uyuşturucu, hassas terazi, cep telefonu, 106 bin 800 lira ile uyuşturucu satışına ilişkin kayıtların bulunduğu değerlendirilen ajanda bulundu.

Operasyonda çeşitli türlerde toplam 1 kilo 816 gram uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

Şüphelilerden O.O.Y. ile Y.M.O.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Şüpheli U.B. "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçundan serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik
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