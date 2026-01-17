Haberler

Üsküdar'da TIR'ın üzerindeki ekskavatör tabelaya takıldı: 7 araçta hasar oluştu

Güncelleme:
Üsküdar'da seyir halindeki bir TIR'ın üzerindeki ekskavatör, yoldaki tabelaya takılarak devrildi. Olayda 7 araçta hasar oluştu, ancak yaralanan kimse olmadı. Trafik, olay sonrası çift taraflı kapatıldı.

ÜSKÜDAR'da seyir halindeki TIR'ın üzerindeki ekskavatör yoldaki tabelaya takıldı. Tabela park halindeki araçların üzerine devrildi. Olayda 7 araçta hasar oluşurken, yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Olay, saat 15.45 sıralarında Üsküdar Sahil Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki TIR'ın üzerinde taşınan ekskavatör, yoldaki tabelaya takıldı. Tabela park halindeki araçların üzerine devrildi. Olayda 7 araçta hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Polis, olay nedeniyle yolu çift taraflı olarak trafiğe kapattı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Devrilen tabelanın yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

