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Üsküdar'da seyir halindeki servis minibüsü alev alev yandı

Üsküdar'da seyir halindeki servis minibüsü alev alev yandı
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Üsküdar'da seyir halindeki bir servis minibüsü, motor kısmından başlayan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ÜSKÜDAR'da seyir halindeki servis minibüsünden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Ünalan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Akçay Sokağı'nda seyreden servis minibüsünün motor kısmından bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Bunun üzerine şoför aracı yolun kenarına çekip minibüsten indi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından trafik akışı normale döndü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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