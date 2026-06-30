Üsküdar'da seyir halindeyken yanan servis aracı kullanılamaz hale geldi
Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde seyir halindeki bir servis aracının motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, trafik yoğunluğu aracın kaldırılmasıyla normale döndü.
Üsküdar'da seyir halindeki servis aracında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ünalan Mahallesi Akçay Sokağı'nda seyreden 34 LAA 049 plakalı servis aracının motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Şükrü Gündüz