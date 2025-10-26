Üsküdar'da Sabah Namazı Buluşması Etkinliği Gerçekleştirildi
Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi'nde düzenlenen etkinlikte aileler çocuklarıyla bir araya geldi, dualar edildi ve çocuklar için çeşitli aktiviteler yapıldı.
Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi'nde düzenlenen "Sabah Namazı Buluşması"na aileler çocuklarıyla katıldı.
Muştu Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin etkinliğinde namazın ardından Gazzeliler için dua edildi.
Etkinliğe katılan Siyer Vakfı Başkanı ve araştırmacı yazar Muhammed Emin Yıldırım çocuklarla sohbet etti.
Karagöz-Hacivat, Nasrettin Hoca ve Keloğlan kıyafeti giymiş görevliler çocuklarla etkinlik yaptı.
Yaklaşık 8 yıldır "Sabah Namazı Buluşması" etkinliğini düzenleyen dernek, çocukların camiyle bağlarını güçlendirmeyi, manevi değerlerle büyümelerini teşvik etmeyi ve toplumsal dayanışma bilincini artırmayı hedefliyor.
Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel