Üsküdar'da park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

ÜSKÜDAR'da park halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı. Alev alev yanan araçta patlamalar meydana gelirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 19.45 sıralarında Selami Ali Mahallesi Ekmekçibaşı Sokak'taki hafif ticari araçta çıktı. Park halindeki 34 KFZ 667 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler araçta patlamalara neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının ardından araç kullanılamaz hale geldi. Hafif ticari aracın alev alev yandığı anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.