Üsküdar'da otomobile arkadan çarpan motokurye ağır yaralandı, kaza kameraya yansıdı

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ÜSKÜDAR'da caddede hızla ilerlediği öne sürülen motosiklet, dönüş yapmak için yavaşlayan otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanana motokuryenin hastanedeki tedavisi sürerken kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeden dönüş yapmak için yavaşlayan otomobile arkadan hızla geldiği öne sürülen motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Motokuryenin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Motokuryenin ağır yaralandığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, caddeden dönüş yapmak için yavaşlayan otomobile motokuryenin hızla arkadan çarparak yola savrulduğu anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı