Haberler

Üsküdar'da otomobile arkadan çarpan motokurye ağır yaralandı, kaza kameraya yansıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Üsküdar'da otomobile arkadan çarpan motokurye ağır yaralandı, kaza kameraya yansıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üsküdar Güzeltepe'de dün saat 19.30 sıralarında hızla ilerlediği öne sürülen motosiklet, dönüş yapmak için yavaşlayan otomobile arkadan çarptı; sürücü motokurye ağır yaralandı. Hastanede tedavisi süren motokuryenin kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ÜSKÜDAR'da caddede hızla ilerlediği öne sürülen motosiklet, dönüş yapmak için yavaşlayan otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanana motokuryenin hastanedeki tedavisi sürerken kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeden dönüş yapmak için yavaşlayan otomobile arkadan hızla geldiği öne sürülen motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Motokuryenin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Motokuryenin ağır yaralandığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, caddeden dönüş yapmak için yavaşlayan otomobile motokuryenin hızla arkadan çarparak yola savrulduğu anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trafik magandası bu kez erkek değil kadın! Korna çalan genç kadına dehşeti yaşattı

Araçtan inip hemcinsine böyle saldırdı! Yanındaki adam zor tuttu
Emine Erdoğan’dan New York’ta yoğun diplomasi trafiği: İklim ve çocuklar için konuşacak

New York’ta yoğun program: Emine Erdoğan önemli toplantılara katılacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yapay zekanın insanlığı yok etme riskinin yüzde 10'u aştığı iddiası tartışma yarattı

Bilim dünyası ikiye bölündü: Yapay zeka insanlık için tehdit mi?
İran'dan enerji piyasalarını altüst edecek çıkış! 'Şartlar yerine gelmezse...'

İran'dan enerji piyasalarını altüst edecek çıkış!
Trump tatili yarıda kesti! Husi saldırısı sonrası kritik karar masada

Gece yarısı sürpriz hamle! Tatili yarıda kesti, gözler şimdi o kararda
Çiftçinin yeni umudu oldu! Az masrafla yüksek gelir getiriyor

Tarlasına eken sıfır masrafla servet kazanıyor
Meteoroloji'den iki ilde kuvvetli yağış uyarısı! Sel, heyelan ve yıldırım

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı geldi
Alihan Kuriş soruşturması derinleşiyor! 23 şirkete kayyum atandı

Seçimlere müdahale edeceklerdi! 23 şirkete birden kayyum atandı
İstanbullular dikkat! FSM Köprüsü'nün Ankara istikameti ve Beykoz'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

FSM Köprüsü'nde o istikamet kapandı! İşte alternatif güzergahlar