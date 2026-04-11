Üsküdar'da yol verme nedeniyle tartıştıkları kişinin otomobilini kurşunladılar

Üsküdar'da yol verme nedeniyle tartıştıkları kişinin otomobilini kurşunladılar
İstanbul Üsküdar'da bir oto yıkamacıya giden A.F.D.'nin otomobili, daha önce yol verme nedeniyle kavga ettiği çekici şoförü ve arkadaşları tarafından kurşunlandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı.

Ali AKSOYER İSTANBUL, ÜSKÜDAR'da oto yıkamacıya giden A.F.D.'nin (31) otomobili iki kişi tarafından kurşunlandı. Polisin araştırmaları sonucunda otomobilin, A.F.D.'nin bir gün önce yol verme yüzünden kavga ettiği çekicinin şoförünün kardeşi ve arkadaşı tarafından yapıldığını belirledi. Çekici araçta yapılan aramada silah ve mermiler ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Üsküdar, Küçük Çamlıca Mahallesi, Yuvam Sokak'ta bulunan bir oto yıkamacıya 28 Mart'ta giden A.F.D.'nin otomobili kimliği meçhul iki kişi tarafından kurşunlandı. Motosikletle gelen saldırganlar otomobile ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden kaçtılar. Olayın duyulması üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Mağdur A.F.D., kimseyle bir sorununun olmadığını, ancak bir gün önce yol verme yüzünden çekici bir aracın şoförüyle kavga ettiklerini söyledi. Bu bilgi üzerine yönlendirilen soruşturmada kurşunlama olayını çekici şoförünün kardeşi ve arkadaşının yaptığı belirlendi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışmalar sonucunda, şüpheliler A.Y. (27), M.C.E. (22) ile E.Y.'yi (25) gözaltına aldı. Söz konusu çekici araçta yapılan incelemede tabanca ve 6 mermi ele geçirildi. Şüphelilerden A.Y.'nin daha önceden 15, M.C.E.'nin 2, E.Y.'nin ise 18 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
