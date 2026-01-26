Haberler

Üsküdar'da motoru yanan metrobüste hasar oluştu

Güncelleme:
Üsküdar'da durak önünde motoru yanan metrobüste, şoför yolcuları güvenle tahliye etti ve yangını kendi imkanlarıyla söndürdü. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Üsküdar'da, yolcu indirmek için durağa yanaştığı sırada motoru yanan metrobüste hasar meydana geldi.

Kadıköy istikametinde seyreden metrobüs, Altunizade Durağı'nda yanaştı.

Yolcular araçtan indiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle metrobüsün motorundan duman çıktı.

Dumanı fark eden metrobüsün şoförü aracı durdurarak, yolcuları tahliye etti.

Motordan alevlerin çıktığını gören şoför, kendi imkanlarıyla yangını söndürdü.

Hasarlı metrobüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Olay, bir vatandaşa ait cep telefonu kamerasınca da kaydedildi.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel
500

