Üsküdar sahilinde lodos etkili oldu; dev dalgalar oluştu

Üsküdar'da soğuk hava ve kar yağışının ardından lodos rüzgarları etkisini artırdı. Salacak Sahili'nde dalga boyu yükselirken, yetkililer sahil kesimlerinde dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Üsküdar'da soğuk ve kar yağışlı havanın ardından lodos etkili olmaya başladı. Lodos nedeniyle Salacak Sahili'nde dev dalgalar oluştu.

Kent genelinde kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte lodos yönlü rüzgarlar etkisini artırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) fırtına uyarısının ardından Salacak Sahili'nde dalga boyu yükselirken, zaman zaman dalgaların kıyıya vurduğu görüldü. Lodosun etkisiyle sahil boyunca oluşan dalgalar dikkat çekerken, Kız Kulesi'ni görmeye gelenler zor anlar yaşadı. Yetkililer, rüzgarın etkisini sürdüreceğini belirterek sahil kesimlerinde dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
