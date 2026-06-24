Üsküdar'da kazaya karışan kamyonette çıkan yangın söndürüldü

Üsküdar'da trafik kazasına karışan kamyonette çıkan yangın, yoldan geçen beton mikseri sürücüsünün su hortumuyla yaptığı müdahaleyle söndürüldü.

Tantavi Tüneli çıkışında Altunizade yönünde seyreden hafriyat kamyonu, önünde ilerleyen kamyonete, kamyonet de önündeki otomobile çarptı.

Kaza sonrası kamyonetin motor bölümünde yangın çıktı.

Durumu fark eden vatandaşlar yangına müdahale etmeye çalışırken, o sırada bölgeden geçen beton mikserinin sürücüsü aracını durdurarak su hortumuyla yangına müdahale etti.

Yangın kısa sürede söndürülürken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.