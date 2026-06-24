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Üsküdar'da kazaya karışan kamyonette çıkan yangın söndürüldü

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Üsküdar'da trafik kazası sonrası alev alan kamyoneti, yoldan geçen beton mikseri sürücüsü su hortumuyla söndürdü. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Üsküdar'da trafik kazasına karışan kamyonette çıkan yangın, yoldan geçen beton mikseri sürücüsünün su hortumuyla yaptığı müdahaleyle söndürüldü.

Tantavi Tüneli çıkışında Altunizade yönünde seyreden hafriyat kamyonu, önünde ilerleyen kamyonete, kamyonet de önündeki otomobile çarptı.

Kaza sonrası kamyonetin motor bölümünde yangın çıktı.

Durumu fark eden vatandaşlar yangına müdahale etmeye çalışırken, o sırada bölgeden geçen beton mikserinin sürücüsü aracını durdurarak su hortumuyla yangına müdahale etti.

Yangın kısa sürede söndürülürken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik
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