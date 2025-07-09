Üsküdar'da Kamyonet Kazası: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralı

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Üsküdar'da yokuştan inen bir kamyonetin ticari araca ve motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı sürücünün bacağının kaybedildiği bildirildi.

Üsküdar'da, yokuştan inen kamyonetin ticari araca ve motosiklete çarptığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Burhaniye'de, sürücüsünün ismi henüz bilinmeyen 34 TM 2057 plakalı kamyonet, yokuştan inerken 34 SK 2762 plakalı ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, daha sonra bir motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü kazada ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan motosikletlinin bacağını kaybettiği öğrenildi.

Park halindeki başka bir otomobilde de hasara yol açan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
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