Üsküdar'da istinat duvarı çöktü, 3 bina tahliye edildi

Üsküdar'da bir inşaatın istinat duvarının çökmesi sonucu boşaltılan 3 binada inceleme yapılıyor.

Kısıklı Mahallesi Hacı Arif Bey ile Yusuf Kemal sokak arasında bulunan bir inşaat alanında istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmenin ardından göçük oluşan sokaktan geçen su boruları da patladı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.

Ekiplerce çevrede önlem alınırken, inşaat alanının yakınında bulunan beş katlı 12 dairenin bulunduğu bina itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Sokakta bulunan iki binada oturan apartman sakinleri de tedbir amaçlı evlerini terk etti.

Belediye ekipleri, boşaltılan 3 binada inceleme yaparken, zabıta ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Çöken istinat duvarının enkazı da belediye ekiplerince kaldırılmaya başlandı.

Aileler sokakta bekledi

Tahliye edilen binada oturan Süleyman Çevrem, büyük bir korku yaşadıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Burada inşaat yapıyorlar. İki kere asfalt çatladı göçme yapıyordu. Biz söyledik. Belediye iki kere geldi, asfaltı yaptı. Biz yatıyorduk, sesler gelmeye başladı. Aşağı indim baktım asfalt ayrılıyor, su patlamış. Arabam ordaydı, kenara çektim. Ondan sonra İSKİ'ye haber verdik. Ondan sonra beton çökmeye başladı. İtfaiye evleri boşaltın dedi, 3 binayı boşalttık her ihtimale karşı. Aileler burada bekliyor."

Ertuğrul Çevrem de iki gündür inşaat çalışması yapılan yerden ses geldiğini anlatarak, "Çok ses geldi, yataktan düştüm. Aşağıda metro çalışması var, sesler oradan geliyor sandım. Sonra baktık çökme olmuş. Hiç kimse müdahale etmiyor. Defalarca İSKİ'yi aradık daha yeni geldi. Evlere girmeyin dediler, üç bina boşaltıldı." ifadelerini kullandı.