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Üsküdar'da hastane personelini silahla tehdit eden doktor tutuklandı

Üsküdar'da hastane personelini silahla tehdit eden doktor tutuklandı
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Üsküdar'da bir hastanede bir doktor, hastalara biber gazı sıkıp personele silah gösterdi. Gözaltına alınan doktor, silahla tehdit ve cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklandı.

Üsküdar'da bir hastanede hastalara biber gazı sıkıp, personele silah gösteren doktor, "silahla tehdit" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklandı.

BİBER GAZI SIKIP SİLAH DOĞRULTTU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Şubat'ta Üsküdar Devlet Hastanesi'nde, personele silah gösterdiği, hastalara biber gazı sıkıp, elektro şok cihazıyla korkuttuğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen doktor hakkında soruşturma başlattı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastane güvenlik kamera görüntülerinden söz konusu eylemleri gerçekleştirdiği belirlenen doktor O.K.K'yi gözaltına aldı. Şüpheli doktorun ikametinde ve aracında yapılan aramada, 5 havalı tabanca, 3 elektro şok cihazı ve 2 biber gazı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen O.K.K, savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "silahla tehdit" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
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