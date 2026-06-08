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Üsküdar'da denizde görülen kişi için arama sürüyor

Üsküdar'da denizde görülen kişi için arama sürüyor
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Üsküdar Kuzguncuk Sahili'nde denizde bir kişinin görüldüğü ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri arama-tarama çalışmalarına devam ediyor.

ÜSKÜDAR'da denizde bir kişinin görüldüğü yönündeki ihbar üzerine başlatılan arama çalışmalarına bugün de devam etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede arama-tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Üsküdar Kuzguncuk Sahili'nde 6 Haziran Cumartesi günü denizde bir kişinin görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizde ve kıyı şeridinde arama çalışması başlattı. Çalışmalarına bugün Kuzguncuk sahilinde devam eden ekiplerin arama-tarama faaliyetlerini sürdürdüğü görüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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