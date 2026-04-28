Üsküdar'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İcadiye Mahallesi Sofracı Sokak'taki binanın çatısında yapım ve onarım çalışmaları sırasında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucunda çatıda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik