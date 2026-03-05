Haberler

ÜSKÜDAR'DA BALKONU ÇÖKEN 4 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Güncelleme:
Üsküdar'da 4 katlı bir binanın 3'üncü katındaki balkon çöktü ve kolonlarda çatlaklar tespit edildi. Güvenlik gerekçesiyle 8 daire tahliye edildi.

ÜSKÜDAR'da 4 katlı binanın 3'üncü katında bulunan dairenin balkonunda çökme meydana geldi. Kolonlarında da çatlaklar tespit edilen binada yaşayanlar tahliye edildi.

Olay, saat 23.30 sıralarında Çengelköy Mahallesi Kasım Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın 3'üncü katındaki balkon henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Gürültüyü duyarak durumu fark eden bina sakinleri, balkon zeminindeki kaymayı görünce hızla dışarı çıktı.

KOLONLARINDA ÇATLAKLAR TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde binanın bazı kolonlarında çatlaklar tespit edildi. Bunun üzerine apartmanda bulunan 8 daire güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Bina sakinleri, polis ve zabıta ekipleri eşliğinde evlerinden eşyalarını aldıktan sonra binadan ayrıldı. Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından apartman mühürlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
