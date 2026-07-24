Üsküdar'da balkon çöktü: Hamile eşiyle sokakta kaldılar

ÜSKÜDAR'da 4 katlı binanın 2'nci katındaki dairenin balkonunda kısmi çökme meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bina tedbir amacıyla tahliye edilerek mühürlendi. Hamile eşi ve yaşlı annesiyle sokakta kaldıklarını iddia eden bina sakini Yusuf Can Şişman, "Sabaha kadar burada böyle oturacağız. Eşim hamile, ben sokaktayım. 'Sana otel tarzı bir yer bulacağız' dediler fakat kapıyı mühürleyip gittiler" dedi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Sultantepe Mahallesi Yeni Dünya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın 2'nci katındaki dairenin balkonunda henüz bilinmeyen bir nedenle kısmi çökme meydana geldi. Kopan beton parçaları sokağa savrulurken, gürültüyü duyan bina sakinleri panikle dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, zabıta ve sağlık ekibi sevk edildi. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Sokakta bariyerlerle güvenlik önlemi alınırken, zabıta ekipleri tarafından tahliye edilen bina mühürlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

'EŞİM HAMİLE, SOKAKTA KALDIK'

Bina sakinlerinden Yusuf Can Şişman, belediye yetkililerinin kendilerine kalacak yer temin edeceklerini söylediğini ancak bunun yerine getirilmediğini iddia etti. Şişman, "Biz evde oturuyorduk bir anda balkon çökmesi gerçekleşti. O anda hepimiz dışarı tahliye olduk. Polisi, itfaiyeyi aradık. Zabıta, polis ve itfaiye ekipleri gelip eve baktı. Bizi dışarı çıkardılar, 'Bu evi kapatacağız, size yer bulacağız' diyerek bizi dışarı çıkardılar. Sonra kapıyı kilitlediler, herkes Allah'a emanet oldu. Benim eşim hamile, yaşlı annem var, ablalarım var, eniştem var, yeğenim var. Biz şu an sokaktayız. Biz öylece kaldık. Bir günlüğüne bile olsa bize 'Yer bulacağız' dediler. Burası ekip doluydu, şu an sokakta kimse yok. Koskoca zabıta müdürü buradaydı, 'Can güvenliğiniz için' dedi, biz de ona güvendik. Çıktık, kapıyı mühürlediler, sonra aldılar kendilerini gittiler. Biz de böyle sokakta kaldık. Sabaha kadar burada böyle oturacağız. Benim eşim hamile ben sokaktayım. Bariyerleri dizdiler, hiçbir şekilde eve giremiyorum. 'Sana otel tarzı bir yer bulacağız' dediler fakat kapıyı mühürleyip gittiler." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı