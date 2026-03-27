Üsküdar'da Sıfır Atık Günü'ne özel proje: 'Atıksız Üsküdar, Atıksız Mutfak'

ÜSKÜDAR Belediyesi, 30 Mart Sıfır Atık Günü kapsamında gıda israfına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla 'Atıksız Üsküdar, Atıksız Mutfak' projesini hayata geçiriyor. Gastronomi Caddesi'nde gerçekleştirilecek etkinlik, atıksız mutfak kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Etkinlik, 30 Mart'ta saat 13.00'te öğrencilerin katılımıyla düzenlenecek farkındalık kortejiyle başlayacak. Ellerinde gıda israfına dikkat çeken pankartlarla yürüyüş gerçekleştirecek öğrenciler, cadde boyunca esnaf ve vatandaşlarla doğrudan etkileşim kurarak farkındalık mesajını sahaya taşıyacak.

Kortejin ardından etkinlik alanında kurulacak sahnede gastronomi dünyasının tanınmış şeflerinin katılımıyla 'Gıda İsrafını Önleme ve Atıksız Mutfak' söyleşisi düzenlenecek. Söyleşide hem sektör profesyonellerine hem de bireylere yönelik uygulanabilir çözüm önerileri paylaşılacak.

Program kapsamında ayrıca öğrencilerin aktif rol alacağı uygulamalı atölye çalışması gerçekleştirilecek. Katılımcılar, gruplara ayrılarak şefler eşliğinde sınırlı malzemelerle atıksız tabak hazırlayacak. Bu uygulama ile gençlerin hem bilinçlenmesi hem de deneyim kazanması sağlanacak. Etkinlik süresince işletmeler tarafından hazırlanan atıksız tabak örnekleri sergilenecek, ziyaretçilere günlük hayatta uygulanabilir sıfır atık tarifler sunulacak.

Üsküdar Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ile gıda israfının azaltılması, toplumda bilinç ve davranış değişikliği oluşturulması ve sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı