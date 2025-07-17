Üsküdar'da Akrabalar Arasında Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Üsküdar'ın Zeynep Kamil Mahallesi'nde amca çocukları arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada S.C.Ş. silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Üsküdar'da, akrabalar arasında çıkan kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Zeynep Kamil Mahallesi'nde, aynı evde kalan amca çocukları arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı.
Kavga sırasında silahla vurulan S.C.Ş. olay yerinde yaşamını yitirdi.
Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Cenaze, gelen ekiplerce otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı çalışma yaptı.
Henüz ismi öğrenilemeyen şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel