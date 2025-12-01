Üsküdar'da Ahşap Köşkte Yangın Çıktı

Üsküdar'da ahşap köşkte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kısıklı Büyükçamlıca Caddesi'nde tadilat çalışması yapılan bir ahşap köşkte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangın köşkte hasara neden oldu.