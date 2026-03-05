İstanbul'da STK'lerden '15 Ramazan Dünya Yetimler Günü' programı

Yeryüzü Çocukları Derneği koordinasyonunda çok sayıda sivil toplum kuruluşunun (STK) desteğiyle, Üsküdar'da "15 Ramazan Dünya Yetimler Günü" programı düzenlendi.

Uncular Caddesi'nde gerçekleştirilen program kapsamında, stantlar kurularak çeşitli etkinlikler yapıldı.

Programda "yetimlik", yalnızca babasını kaybetmiş çocuklar değil, savaş, göç, afet ve krizler sebebiyle güvenli yaşam, eğitim ve korunma imkanlarından mahrum kalan çocukları da kapsayacak şekilde ele alındı.

Programa katılan bazı çocuklar, yetim çocukların yaşadığı sorunlara dikkati çekti.

Yeryüzü Çocukları Meclisi Başkanı Zeynep Dila Engin, kendisinin de bir çocuk olduğunu ve her sabah okula gidip arkadaşlarıyla gülüp oynadığını ancak yaşamaya fırsatı olmayan milyonlarca çocuk için konuşmak istediğini söyledi.

Dünyada yaklaşık 140 milyon yetim çocuğun olduğunu ifade eden Engin, "Şu an dünyanın pek çok yerinde çocuklar biz uyurken bomba sesleriyle uyanıyor. Gazze'de, İran'da, Suriye'de, Yemen'de, Sudan'da, Ukrayna'da küçücük eller oyuncak tutacak yerde enkazları kaldırmaya çalışıyor. Bu çocuklar savaşı seçmedi, kimse onlara sormadı ama en büyük bedeli onlar ödüyor. Savaşlar sadece binaları yıkmıyor, aileleri de parçalıyor." ifadelerini kullandı.

Filistinli Aya Balata, Gazze'den gelen bir çocuk olduğunu belirterek, "Ben bir yetimim, babamı savaşta kaybettim. Bugün size yetim olmanın sadece bir eksiklik olmadığını söylemek istiyorum. Bazen yetim olmak, kalbin erken büyümesi demektir, hayatı küçük yaşta daha derinden anlamak demektir. Babam artık yanımda değil, onu çok özlüyorum ama onun bana öğrettiği şeyleri kalbimde taşıyorum. Sabır, güç ve umut. Gazze'de birçok çocuk var benim gibi, babasını ya da annesini kaybetmiş çocuklar. Onlar sadece yetim değil, onlar doktor, öğretmen olmak isteyen çocuklar, oynamak, gülmek ve hayal kurmak isteyen çocuklar." diye konuştu.

Ramazanın sevgiyi, merhameti ve umudu paylaşmayı öğrettiğini dile getiren Balata, "Bugün burada toplanmanız Gazze'deki çocuklara şunu söylüyor, 'yalnız değilsiniz.' Belki aramızda kilometreler var ama kalplerimiz yakın. Ben yetimim ama yalnız değilim. İyilik yapan insanlar var, dua eden insanlar var, bugün burada olan sizler varsınız." dedi.

Filistinli Lana Hijazi, yetim arkadaşlarının mutlu olmasının ve gülümsemesinin kendileri için çok değerli olduğunu, küçük bir yardım veya güzel bir sözün bile onların kalplerini ısıttığını belirtti.

Filistinli Ammar Abulüli, yetimlerin toplumun en hassas emanetlerinden biri olduğunu, onların sevgiye, şefkate ve desteğe çok ihtiyaç duyduğunu ve İslam'ın yetimlere büyük önem verdiğini dile getirdi.

STK temsilcilerinin açıklamaları

Yeryüzü Çocukları Derneği Başkan Yardımcısı Merve Özdenler, dernek olarak yıllardır savaş ve kriz bölgelerindeki çocuklara yönelik çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

Özdenler, "Suriye, Filistin ve farklı coğrafyalarda yetim çocukların eğitim, barınma ve psikososyal destek ihtiyaçlarına yönelik projeler gerçekleştiriyoruz. Biz inanıyoruz ki bir çocuğa destek olmak, yalnızca temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı değildir. Çocukların güvenli bir ortamda büyümesi, eğitime ulaşması, psikososyal destek faaliyetlerinden faydalanması, geleceğe umutla bakabilmeleri için büyük önem taşımaktadır. Bu anlayışla yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında çocukların hayatlarına katkı sunmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Yetimlerin yalnızca kurumların değil, toplumun ortak sorumluluğu olduğunu ifade eden Özdenler, ramazanın bereketini paylaşarak yetim çocukların hayatına katkı sunmak isteyen herkesi destek olmaya davet etti.

Yetim Vakfı Hukuk Komisyonu Üyesi Ayşe Kalkan da vakıflarının yetim, öksüz, sosyal yetim ve yetim anneleriyle ilgilenen bir ihtisas kurumu olduğunu belirterek, başta Türkiye olmak üzere, Filistin, Suriye, Arakan, Lübnan, Yemen ve Afganistan gibi toplam 48 ülkede faaliyet gösterdiklerini aktardı.

Çocukların anne-baba ve yakınlarıyla her türlü tehlikeye karşı güven içinde yaşayabilmesinin en doğal hakları olduğuna işaret eden Kalkan, "Dünyanın bir yanında bombardıman altında çocukların varlığını duyduysak, artık onların vebalinden de sorumluyuz." ifadesini kullandı.

İnsanizi Derneği Başkanı Umut Sarıkaya ise "Bugün 400 milyonu aşkın yetim sokaklarımızda, kampüslerimizde, evlerimizde kendilerinin gündem edilmelerini bekliyorlar. Artık yetimler için daha fazla sesimizi çıkartmak ve 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü vesilesiyle kampüslerimizde, okullarımızda ve yılın 365 günü iyilikle hayatlarımıza devam etmek zorundayız." şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından farkındalık oluşturmak amacıyla katılımcılar, caddede ellerinde dövizlerle yürüdü.

Etkinliğe katılanlar daha sonra birlikte iftar yaptı.