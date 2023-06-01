Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Üsküdar-Çekmeköy metrosunda arıza: Bazı duraklarda seferler yapılamıyor

Üsküdar-Çekmeköy metrosunda arıza: Bazı duraklarda seferler yapılamıyor

Güncel Haberler

Üsküdar-Çekmeköy metrosundaki arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler gerçekleştirilemiyor. Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferlerin yapılamadığı bildirildi.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferlerin yapılamadığı bildirildi.

Açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yamanevler-Çekmeköy istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Metro İstanbul Üsküdar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title