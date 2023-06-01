Üsküdar-Çekmeköy metrosunda arıza: Bazı duraklarda seferler yapılamıyor

Üsküdar-Çekmeköy metrosundaki arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler gerçekleştirilemiyor. Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferlerin yapılamadığı bildirildi.