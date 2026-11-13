Uşak Ulubey'de karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen 74 yaşındaki kişi öldü

Uşak Ulubey'de karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen 74 yaşındaki kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı İnay köyünde yaşayan 74 yaşındaki kişi, evinde fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen kişinin kesin ölüm sebebinin otopsi sonrası belirleneceği öğrenildi.
Uşak'ın Ulubey ilçesinde karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İnay köyünde yaşayan Hayriye Kavaklı'dan (74) haber alamayan yakınları evine gitti.
Kavaklı'nın evinde fenalaştığını gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Ambulansla Ulubey Devlet Hastanesine kaldırılan Kavaklı, buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kavaklı, kurtarılamadı.
Karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen Kavaklı'nın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.