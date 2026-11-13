Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Uşak Ulubey'de karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen 74 yaşındaki kişi öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı İnay köyünde yaşayan 74 yaşındaki kişi, evinde fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen kişinin kesin ölüm sebebinin otopsi sonrası belirleneceği öğrenildi.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İnay köyünde yaşayan Hayriye Kavaklı'dan (74) haber alamayan yakınları evine gitti.

Kavaklı'nın evinde fenalaştığını gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Ambulansla Ulubey Devlet Hastanesine kaldırılan Kavaklı, buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kavaklı, kurtarılamadı.

Karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen Kavaklı'nın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Kaynak: AA
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa

Arda için canlı yayında yapılan yorum olay oldu: O çocuğa...
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran gece yarısı füzelerini meydana çıkardı! İsrail'de sirenler çaldı14

Gece yarısı füzeyi halkın önüne çıkardılar! Düşman sirenlerle inledi
Doğum anını bile canlı yayınladılar! 100 bin kişi izledi, hediye yağdı20

Doğum anını bile canlı yayınladılar! 100 bin kişi izledi, hediye yağdı
Sedat Peker'den Emre Olur kararı! Tüm bağlarını kopardı

Yanından ayırmadığı ismin üstünü çizdi
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın kazancı ortaya çıktı! Rakam dudak uçuklattı

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın kazancı ortaya çıktı! Rakam dudak uçuklattı
Sarıgül soruşturmasında 17 yeni gözaltı! Listede eski belediye başkanı var14

Sarıgül soruşturmasında yeni dalga! Listede eski belediye başkanı var
Burdur'da ortaokullu kızını taciz ettiği öne sürülen adamı sokakta yakalayan baba, önce dövdü sonra polise teslim etti

İddiaya göre kızını evine kadar takip etti! Baba sokakta yakaladı
3-5 etkileşim uğruna yaptıklarına bakın! Biz izlerken utandık12

3-5 beğeni uğruna yaptıklarına bakın! Biz izlerken utandık