Uşak'taki kazada hayatını kaybeden 4 kişilik aile Kütahya'da defnedildi

Uşak'ta dün akşam meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden avukat Mustafa Özlüer (37), eşi ve 2 çocuğu memleketleri Kütahya'nın Simav ilçesinde toprağa verildi.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Özlüer, eşi Tuğba (35), çocukları Nil (6) ile Selin Özlüer'in (1) cenazesi memleketleri Kütahya'ya getirildi.

Cenazeler, Tabakhane Mahallesi'ndeki Halil Ağa Camisi'nde ikindi vakti İlçe Müftüsü Hasan Serçe'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Özlüer'in yakınlarının yanı sıra AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, Simav Cumhuriyet Başsavcısı Cengiz Bayrak, Kütahya Baro Başkanı Edip İlkay Sunay ve vatandaşlar katıldı.

Dün akşam, Uşak-İzmir kara yolu Ürünköy mevkisinde 64 AN 365 plakalı Anadolu Turizm'e ait yolcu otobüsü ile 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana gelmişti.

Kazada 43 AV 545 plakalı aracın sürücüsü avukat Mustafa, eşi Tuğba (35), çocukları Nil (6) ile Selin Özlüer (1) olay yerinde yaşamını yitirmiş, 34 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Betül Tuğ
