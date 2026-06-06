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Uşak'ta yasa dışı bahis operasyonu: 5 tutuklama

Uşak'ta yasa dışı bahis operasyonu: 5 tutuklama
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Uşak'ta polis ekiplerince düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 11 cep telefonu ve 1 bilgisayara el konuldu.

UŞAK'ta polis ekiplerince düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis operasyonu soruşturması kapsamında 2 Haziran'da kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 11 cep telefonu ve 1 bilgisayar ile dijital materyallere el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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