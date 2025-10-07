Morgda mezar açtıran hata

Haberler

Uşak'ta hastane morgunda cenazeler karıştı. Hatanın ortaya çıkarılması üzerine gömüldüğü mezardan çıkarılan cenaze, ailesine teslim edildi.

Uşak'ta hastane morgundan yanlış alınarak defnedilen cenaze, hatanın belirlenmesi üzerine mezardan çıkarılarak yakınlarına teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 18 gün önce tedavi altına alınan G.G. (80) pazar günü hayatını kaybetti.
Geçirdiği beyin kanamasının ardından aynı hastanede yaklaşık 4 aydır tedavi gören G.K. (91) ise pazartesi sabaha karşı yaşamını yitirdi.
Her iki cenaze de hastane morguna kaldırıldı.
Cenazesini almak için dün hastaneye G.G.'nin yakınları, cenazelerinin morgda olmadığını öğrendi.
Bunun üzerine hastane ve morg görevlileri tarafından yapılan incelemede, G.G.'nin aynı hastanede yaşamını yitiren G.K.'nın yakınları tarafından morgdan teslim alınarak Sivaslı ilçesi Selçikler beldesinde dün toprağa verildiği belirlendi.
Sivaslı Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Selçikler beldesindeki mezar açıldı, cenaze Sivaslı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Burada G.G.'nin yakınlarının teşhis etmesinin ardından cenaze aileye teslim edildi.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından G.G.'nin Uşak Asri Mezarlığı'nda, G.K.'nın ise Selçikler beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel

