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Uşak'ta yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

6 Aralık 2023 00:14 Son Güncelleme: 00:16 Abone Ol

Uşak'ın Elmalıdere Mahallesi'nde yalnız yaşayan 59 yaşındaki Orhan Arıkum, evinde hareketsiz bir şekilde bulundu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Arıkum'un hayatını kaybettiği belirlendi.