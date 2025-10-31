Uşak'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan 8 Kişi Tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 bin 120 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ve 2 bin 952 sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Sivaslı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince de takibe alınan şüpheli bir araç durduruldu.

Araçta yapılan detaylı aramada, çeşitli bölmelere gizlenmiş 101 gram sentetik uyuşturucu ve 3 sentetik ecza ele geçirildi.

Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.