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Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

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Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 5'i tutuklandı. Operasyon kapsamında 34 uyuşturucu hap, 13 gram sentetik ecza ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi yakaladı.

Aramalarda, 34 uyuşturucu hap, 13 gram sentetik ecza, kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ve 2 ruhsatsız tabanca ile fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel
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