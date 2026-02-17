Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapan 5 şüpheli, düzenlenen operasyon sonucunda tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde iki adrese operasyon düzenlendi.
Aramada, 3 bin 890 yeşil reçeteye tabi hap, 300 kullanımlık A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 50 gram metamfetamin, 50 gram esrar ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA " / " + Mehmet Çalık -