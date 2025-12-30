Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Uşak'ta evinde uyuşturucu ve çok sayıda yeşil reçeteye tabi hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İ.G'nin (29) evine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada yeşil reçeteye tabi 2 bin 270 hap ve kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İ.G. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.