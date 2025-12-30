Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Uşak'ta yapılan operasyonda evinde uyuşturucu ve çok sayıda yeşil reçeteye tabi hap bulunan şüpheli İ.G. tutuklandı. Jandarma, ihbar üzerine düzenlediği operasyonda 2 bin 270 hap ve sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İ.G'nin (29) evine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada yeşil reçeteye tabi 2 bin 270 hap ve kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İ.G. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel