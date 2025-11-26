Haberler

Uşak'ta Üst Geçit İnşaatında İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Uşak'ın Eşme ilçesindeki üst geçit inşaatında düşen Dursun G. (51), hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Uşak'ın Eşme ilçesinde üst geçin inşaatından düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstasyon Mahallesi'nde üst geçit inşaatında çalışan Dursun G. (51) dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düşüp ağır yaralandı.

Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dursun G, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Enes Egemen Çıvgın - Güncel
