Uşak'ta Toprak Kayması: İki Kişi Hayatını Kaybetti, İki Kişi Yaralandı

UŞAK'ta hazır beton şantiyesinde kayan toprağın altında kalan 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Karaağaç Mahallesi'ndeki bir hazır beton şantiyesinde, 26 Temmuz saat 18.30 sıralarında toprak kayması oldu. 4 kişi toprak altında kaldı. Şantiyedeki diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, toprak altından çıkarılan Kemal Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Yaşar D., H.K. ve A.E. ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yaşar D. de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahipleri M.A. ile F.E., iş yeri güvenlik görevlisi U.Ş. ve olay sırasında şantiyede olan M.T. ile H.İ.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden iş yeri sahipleri M.A ile F.E. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.