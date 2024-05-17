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Uşak'ta Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

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Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Uşak'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi 107. Cadde'de bulunan tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumanın yükseldiği yangının yan binalara sıçramaması için çalışma yürütülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Uşak Organize Sanayi Bölgesi Jandarma İtfaiye Uşak Güvenlik Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

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