Uşak'ta Tekstil Fabrikasında Çıkan Yangın Hasara Neden Oldu
Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında çıkan yangın, fabrikada hasara neden oldu. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Uşak'ta elyaf üretimi yapan tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Uşak Organize Sanayi Bölgesi 105. Cadde'deki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Söndürülen yangın fabrikada hasara neden oldu.