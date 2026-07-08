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Uşak'ta tek katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Uşak'ta tek katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi
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Uşak'ın Elmalıdere Mahallesi'nde 70 yaşındaki S.B.'ye ait tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Uşak'ta tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Elmalıdere Mahallesi Dördüncü Lamba Sokak'ta S.B'ye (70) ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık
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