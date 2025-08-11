Uşak'ta Tek Katlı Evde Yangın Çıktı
Uşak'ın Karahallı ilçesinde Ş.Ö'ye ait tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
Buğdaylı Mahallesi'nde Ş.Ö'ye (73) ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel