Uşak'ta Tarım Arazisinde Yangın, Ormana Sıçradı

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Uşak'ın Derbent köyü yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

UŞAK'ta tarım arazisinde çıkan ve rüzgarın şiddetiyle ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Uşak Merkeze bağlı Derbent köyü yakınlarında bulunan tarım arazisinde çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, 2 helikopter ve 1 uçak sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yangına müdahalesi sürüyor.

Haber-Kamera: İnan YAMAN/ UŞAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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