Uşak'ta tankerle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Uşak'ın Eşme ilçesinde tankerle otomobilin çarpışması sonucu 89 yaşındaki otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, tanker sürücüsü gözaltına alındı.
Uşak'ın Eşme ilçesinde tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Ethem Ruhi Sarıhan (89) yönetimindeki 45 H 0042 plakalı otomobil, Yeleğen beldesi yakınlarında E.K. (32) idaresindeki 16 ARA 901 plakalı tankerle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobil sürücüsü Sarıhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Tanker sürücüsü E.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık