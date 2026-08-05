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Uşak'ta Takla Atan Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Uşak'ta Takla Atan Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Uşak'ta takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Uşak'ta takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Uşak-Selendi kara yolunda seyreden Hüseyin Köroğlu (64) yönetimindeki 45 ATK 454 plakalı otomobil, Çatalbayır mevkisinde tarlaya girerek takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Köroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Köroğlu'nun cesedi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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