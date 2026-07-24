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Uşak'ta esnaf kavgası: 13 yaralı

Uşak'ta esnaf kavgası: 13 yaralı
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Uşak'ın Sivaslı ilçesinde esnaflar arasında çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 13 kişi yaralandı. Şüphelilerden biri gözaltına alınırken, yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde esnaf arasındaki silahlı kavgada 13 kişi yaralandı.

Sivaslı Sanayi Sitesi'nde tornacılık yapan M.A. ve oğlu E.A. ile çelik çatı ve römork imalatı yapan S.B. ve kardeşi B.B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu M.A. ile çevredeki işyeri sahipleri ve vatandaşların da aralarında bulunduğu 10 kişi yaralandı. Taraflardan B.B. ve E.A. da darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan M.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerden S.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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