Uşak'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonunda Bir Zanlı Tutuklandı
Uşak'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, yapılan baskında 4 ruhsatsız tabanca, tabanca parçaları ve uyuşturucu aparatları ele geçirilirken, yakalanan R.S. tutuklandı.
Uşak'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti ve kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında bir eve baskın gerçekleştirdi.
Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 65 tabanca parçası, 24 fişek, tabanca yapımında kullanılan aletler ile 25 uyuşturucu aparatı ele geçirildi.
Yakalanan R.S. işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel