Uşak'ta şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
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Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen kazada, şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumu iyi.
Uşak'ın Eşme ilçesinde şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Malatyalı (30) yönetimindeki 35 MOA 20 plakalı beton mikseri, Takmak köyünde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüsü ambulansla Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Enes Egemen Çıvgın - Güncel