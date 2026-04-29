Uşak'ta sahipsiz köpeğe işkence eden kişi tutuklandı

Uşak'ta sahipsiz bir köpeğe demir sopayla vurarak işkence ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında Aşağı Karacahisar köyünde bir kişinin köpeğe demir sopayla vurduğu görüntülerin yer alması üzerine Uşak Valiliğince inceleme başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında şüphelinin F.U. olduğu tespit edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Uşak Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce şüpheliye idari para cezası uygulandığı belirtildi.