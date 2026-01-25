Haberler

Uşak'ta parkta bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Uşak'ta parkta bıçaklanan kişi ağır yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ta Üçgen Park'ta bıçaklanan E.K. (25) hastaneye kaldırıldı, şüpheli M.K. (39) için arama çalışmaları başlatıldı.

Uşak'ta parkta bıçaklanarak ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Ünalan Mahallesi'deki Üçgen Park'ta bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan E.K. (25), kentteki özel bir hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen ve kaçan M.K'nin (39) yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaralı E.K. ile şüpheli M.K'nin iş arkadaşı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi

Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı
Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti

Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü

Nişan törenine katılan kadının iddiası sokağı savaş alanına çevirdi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
Temu'dan gündem yaratacak Türkiye kararı! Baskın sonrası satışlar kısıtlandı

Dünyaca ünlü alışveriş sitesinden gündem yaratacak Türkiye kararı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler