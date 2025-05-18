Uşak'ta Park Halindeki Tırda Yangın Çıktı

Uşak'ta Park Halindeki Tırda Yangın Çıktı
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Uşak'ta İkisaray köyü yakınında park halindeki bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.

Uşak'ta park halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkeze bağlı İkisaray köyü yakınlarında bir iş yerinin önünde park halindeki 64 FM 242 plakalı tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tırı sardı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
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