Uşak'ta Otomobil Tarlaya Devrildi: 5 Yaralı
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Uşak'ın Ulubey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil tarlaya devrildi ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumları hakkında bilgi verildi.
Uşak'ın Ulubey ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kent merkezinden Ulubey yönüne seyreden N.U. (38) yönetimindeki 11 SH 898 plakalı otomobil, Köseler köyü yakınlarında kontrolden çıkarak karşı şeride geçti, takla atarak tarlaya devrildi.
Araçtan çıkarılan sürücü ile otomobildeki H.U. (11), D.U. (4), F.Ç.U. (1) ve R.K. (49), hastaneye kaldırıldı.
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan R.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Berkan Çetin - Güncel