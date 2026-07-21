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Uşak'ta şarampole düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Uşak'ta şarampole düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Uşak'ın Güre köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada 3'ü çocuk 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta otomobilin şarampole düşmesi sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

M.Ö.İ. (20) yönetimindeki 64 KS 825 plakalı otomobil, Güre köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Otomobil burada elektrik direğine çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki A.Ş.G. (10), K.G. (5) ve E.N.S. (7) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık
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